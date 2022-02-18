Sezonun ilk pancar tohumu toprakla buluştu

Sezonun ilk pancar tohumu Kahramanmaraş’ın Gökçedere köyünde çiftçi Mehmet Bali tarafından ekildi. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, çiftçilere verimli ve bereketli bir üretim dönemi diledi.

Malatya Şeker Fabrikası üretim alanlarında pancar ekimine başlandı. 2022 yılının ilk pancar ekimi ise Kahramanmaraş’ın Nurdağı ilçesine bağlı Gökçedere köyünde 400 dönümlük alanda gerçekleştirildi. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, sezonun ilk pancar tohumunun toprakla buluştuğunu belirterek, “2022-2023 pancar üretim döneminde Türkiye’nin ilk şeker pancarı tohumu Kahramanmaraş Gökçedere köyünde çiftçimiz Mehmet Bali tarafından ekildi. Bütün çiftçilerimize verimli ve bereketli bir üretim dönemi diliyoruz” dedi.

“Pancar taahhüdü 3 milyon tona ulaştı”

Devam eden şeker pancarı taahhüt alma çalışmalarına da değinen Bakan Pakdemirli, “Türkşeker’e bağlı 15 şeker fabrikasında taahhüt alma çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. İlk on günde alınan taahhüt miktarı 3 milyon tona ulaştı. İklim şartlarının elverişli olması ve Cumhurbaşkanı’nın 800 TL olarak açıkladığı pancar avans fiyatlarının olumlu etkisiyle bu yıl yeni üretim rekorları bekliyoruz” açıklamasında bulundu.

“Üretim bizden, tüketim Türkiye’den”

Açıklanan pancar alım avans fiyatlarından memnuniyetini dile getiren pancar ekimini yapan ilk çiftçi Mehmet Bali ise, “Dekarda 10 tonun üzerinde bir verim bekliyoruz. Cumhurbaşkanı ve devletimize güveniyoruz. Daha sonra açıklanacak kesin fiyattan umutluyuz. Üretim bizden, tüketim Türkiye’den” ifadelerini kullandı.