Sezonun ilk kuru üzümüne rekor fiyat

Manisa Ticaret Borsası tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen çekirdeksiz sultaniye kuru üzüm alım töreni Kurşunluhan’da gerçekleştirildi. Törene Manisa Vali Yardımcısı Aydın Memük, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur, AK Parti Manisa Milletvekili Tamer Akkal, Manisa Ticaret Borsası Başkanı Sadık Özkasap, kurum müdürleri, STK temsilcileri ve üzüm üreticileri katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan program Manisa Ticaret Borsası tarafından hazırlanan Çekirdeksiz Sultani Üzüm videosunun gösterimi ile devam etti. Törenin açılış konuşmasını yapan Manisa Ticaret Borsası Başkanı Sadık Özkasap, “Nesilden nesile aktarılan üretim geleneği, tarihi kökleri ortak kültürümüzde yer etmiş motifleri ile Manisa’mız ile özdeş, Manisa sultani çekirdeksiz üzümü, Manisa’mızın başlıca üretim sembollerinden biri olmasının yanı sıra ülkemizin de en önemli tarıma dayalı milli gelir kaynakları arasındadır. Temmuz sonu müstahsilden alım tescili verilerine göre, ilçelerimiz dahil tüm ticaret borsalarımızda kayıtlara giren çekirdeksiz kuru üzüm üretimi 302 bin 844 tondur. Ağustos sonunda oransal bir değişiklik beklemediğimiz sezon finalinde Manisa olarak, ilçelerimiz ile birlikte Türkiye üretiminin yine yüzde 90’dan fazlasını sağlamış olacağız. Yüzde 85’i Manisa’dan gerçekleştirilen çekirdeksiz kuru üzüm ihracatımız da bir miktar küresel rekabet ve talep daralmasından etkilenmiş olsa da ülkemizin kuru meyve ve mamulleri ürün grubundaki ihracat liderliğini açık farkla devam ettirmiş olacak. Tarım ve Orman Bakanlığımız koordinasyonunda yapılan rekolte tahmin çalışmasından alınan ön bilgiye göre ise Manisa 2022-2023 sezonunda da üretimin merkezi olmayı sürdürecek. 664 bin dekar kurutmalık, 150 bin dekar sofralık bağ alanında yaklaşık 50 bin ailemizin geçim kaynağı niteliğindeki Manisa sultani çekirdeksiz üzümümüze bu yıl; Sayın Cumhurbaşkanımızın çok yoğun programlarına rağmen bağda üzüm hasadı ve referans fiyat açıklamalarıyla bizzat gösterdikleri ilgi bizleri en üst düzeyde onurlandırmıştır. Sayın Cumhurbaşkanımıza, Manisa Sultani Çekirdeksiz Üzümünün üretim ve ticaretine vermiş oldukları destekler için sonsuz teşekkürlerimizi sunuyor, açıkladıkları fiyatın sektörün tüm paydaşları için hayırlı olmasını diliyoruz” dedi.

Lisanslı depoculuk

Lisanslı depoculuk hakkında da konuşan Özkasap, “Geleceğimize bırakılacak ortak bir miras düşüncesiyle önemli yol kat ettiğimiz bir diğer projemiz ise Manisa’ya kuru üzümde lisanslı depoculuk sistemi kazandırılmasıdır. Depo kira desteği, nakliye desteği, analiz desteği, elektronik ürün senedi tutarının yüzde 75’ine kadar 9 ay vadeli, yüzde sıfır faizli Ziraat Bankası kredi desteği, yüzde 2 zirai stopaj vergisinden, KDV ve kurumlar vergisinden muafiyet bunların başlıcalarıdır” şeklinde konuştu.

AB Coğrafi işareti için bu hafta başvuru yapılıyor

AB Coğrafi işareti hakkında da konuşan Özkasap şunları söyledi: “Projemizin Zafer Kalkınma Ajansımız tarafından desteklenen fizibilite süreci önümüzdeki birkaç ay içerisinde tamamlanacaktır. Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde alınan Manisa Sultani Çekirdeksiz Üzümü coğrafi işaret tescilinin, en büyük dış pazarımız olan Avrupa Birliği’nde de tescil edilmesi için hazırlanan başvuru dosyasının AB komisyonuna bu hafta içerisinde iletilecektir. İnşallah coğrafi işaretimizi aldıktan sonra Avrupa Coğrafi işaretini de alacağız. Ürünümüzün daha güvenli ve daha iyi bir duruma gelmesini sağlayacağız.”

Üreticiye 70 milyonluk destek

Manisa büyükşehir Belediyesi olarak tarıma büyük önem ve destek verdiklerini kaydeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, “Sezonun tüm üreticilerimize hayırlı ve bereketli olmasını temenni ediyorum. Geçtiğimiz Cumartesi Günü Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ilimizi ziyaret ederek Sultani Çekirdeksiz Üzümünün TMO alım fiyatını 27 TL olarak ilan etti. Bu rakamın herkese hayırlı olmasını diliyorum. Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak köylü milletin efendisidir anlayışıyla tarımla ve kırsal kalkınmaya yönelik önemli projeleri hayata geçirdik. Spil Dağı’nın eteklerine kurulu ülkemizin gıda ambarı Manisa’mızda üreticilerimize güzel destekler veriyoruz. Sadece bu yıl 70 milyon destek verdik. Kırsal kalkınmayı sadece üreticiyi destekleyerek değil, su kaynaklarını kirlilikten koruyarak, köylerimizin alt ve üst yapısını yenileyerek, ulaşımını kolaylaştırarak, yol ağlarını iyileştirerek mümkün olduğunun bilincinde projelerimizi ve desteklerimizi sürdürüyoruz.” dedi.

"Ürünün para etmesini sağlamak için çalışmalar yapıyoruz"

TMO’nun alım yapmak için biran önce çalışmalara başlaması için girişimlere başladıklarını aktaran AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur, “TMO’nun genel müdürüyle görüştüm. Şu anda fındıkla alakalı bütün ekip Samsun tarafında ama TMO’nun Manisa’da da bir an önce alım yapması gerektiğini ifade ettik. Çiftçimizin ürününü açığa dökmesini engellemek, ürünün para etmesini sağlamak için çalışmalar yapıyoruz. Devletimiz TMO eliyle müstahsilimize üreticimize yardımcı olmaya çalışıyor. Bize düşen bir görev var. TMO Genel Müdürü bana çok farklı bir durum iletti. TMO olarak alım noktaları kurmak istiyoruz, depoları kiralamak istiyoruz ama Manisa’da da işletme sahibi olan yani deposu olan ve faal olmayan çalışmayan yerlere metresi 40 TL para istiyorlar dedi. Bu konuda Ticaret Borsası başta olmak üzere sizlerden de fedakarlık bekliyoruz. 2-3 ay depolarda üzümün durmasından dolayı para kazanmak noktasında düşünmeyelim bunu biz de fedakarlık yapalım. Alanları olan, deposu olan arkadaşlarımızın TMO’ya yardımcı olmasını istiyoruz. Son dönemlerde ziraat odalarımız, tarım müdürlüğümüz ve borsamızla beraber, bakın İran üzümü bizim üzümden daha pahalı hale geldi. Neden? Onlarda kimyasal maddelerle ilgili ambargo olduğu için atamıyorlar. Ama biz ilaçla ilgili kalıntı bırakıyoruz. Kalıntıdan dolayı da yurtdışı pazarlarda satışımız zorlanmaya başladı. Uluslararası pazarlarda bu kalıntı yüzünden düşmeye başladı. Burada organiğe yönelmeliyiz. Hepimize vazife düşüyor. Çiftçi kardeşlerimizi bu konuda uyarmalı ve yardımcı olmalıyız" şeklinde konuştu.

Manisa Vali Yardımcısı Aydın Memük ise şunları söyledi: “İlimizde TMO’nun çekirdeksiz kuru üzümü alımını yapacak olması, Lisanslı depoculuğun gerçekleşmesi, tarımla ilgili projelerin hızlı bir şekilde yürümesinin önemli olduğunu düşünüyorum. Manisa ülkemizin tarım ürünlerinde başta kuru üzüm, zeytin olmak üzere başta gelen illerden biri. Milli gelirine ve istihdamına büyük katkı sunuyoruz.”

İlk üzümü sattı yüzü güldü

Yapılan açık artırma ile borsaya getirdiği 50 kilogram kuru üzümün kilosu 3 bin 500 TL’den alınmasının mutluluğunu yaşayan Saruhanlı’nın Nuriye Mahallesinden üretici Vahit Gülten, “Mutluyum. Bundan daha güzel gün olmaz. İlk getirmek başarılı olmak güzel. Geçen sene pandemiden dolayı katılamadık. Bu sene dereceye girdik, birinci olduk. Üzüm fiyatlarımız güzel. Üreticiyi korur. Bugün bana verilen fiyat çok güzel. 27 TL fiyat da çok da güzel değil çok da kötü değil. Emeğimizi koruyor. Yeter ki 27 TL’den alsınlar” dedi.

Açık artırma 100 TL’den başladı

Yapılan konuşmaların ardından Manisa Ticaret Borsasına ilk kuru üzümü getirenler arasından birinci olarak seçilen Saruhanlı’nın Nuriye Mahallesinden üretici Vahit Gülten’e ait 50 kilogram kuru üzüm için açık artırma yapıldı. Manisa Vali Yardımcısı Aydın Memük’ün 100 TL’den açtığı açık artırma AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur’un 3 bin 500 TL teklifi ile son buldu. Baybatur’un verdiği teklif üzerine Manisa Ticaret Borsası Başkanı Sadık Özkasap, Vahit Gülten’e ait 50 kilogram kuru üzümü, kilosunu 3 bin 500 TL’den Manisa Ticaret Borsası adına satın aldı.

Manisa’da 2020 yılında sezonun ilk kuru üzümünü borsaya getiren üretici Mehmet Görgülü’nün 50 kilogram üzümü açık artırma yoluyla kilogramı 3 bin liradan alınmıştı.