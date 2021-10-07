Sezonun ilk çilek fideleri toprakla buluştu

Antalya’nın örtü altı sebze üretim merkezi Aksu ilçesinde ‘Aksu çileği’ adıyla bilinen çilek fideleri toprakla buluştu. 4 bin 500 dekar alanda yıllık ortalama 20 bin ton çilek üretimi yapılan ilçede dikim yapan üreticiler, ilk fidelerden kasım ayı sonuna doğru ürün bekliyor. Çilek üreticisi Aslan Peker ise, “İlaç ve gübre fiyatları ikiye katladı. Bu sene çilek fiyatları 13-15 TL civarında olursa zarar etmeyiz” dedi.

Kundu Mahallesi’nde uzun yıllardır çilek üretimi yapan Aslan Peker, “10 dekar alanda topraklı çilek üretimi yapıyorum. Hasadımızı kasım ayının sonuna doğru yapacağız. Çilek hasadımız, 8 ay boyunca sürecek. İlk çileklerimizi Aksu’da toplamaya başlarız” dedi.

"Çilek fiyatları 13-15 TL civarında olursa zarar etmeyiz"

Ürettikleri çilekleri Rusya, Ukrayna ve Azerbaycan’a ihraç ettiğini kaydeden üretici Aslan Peker, Çilek fiyatlarından geçen sene memnun kaldıklarını ifade etti. Aslan Peker, “Önümüzdeki sene fiyatlar nasıl olacak hiç belli değil. İlaç ve gübre fiyatları ikiye katladı. Bu sene çilek fiyatları 13-15 TL civarında olursa zarar etmeyiz” diye konuştu.

“Aksu çileğimiz, meşhur”

10 dönümlük alanın dikimini 4 günde tamamladıklarını belirten Aslan Peker, “Dikime sabah 07.00’da başlıyoruz akşam 16.00’a kadar devam ediyoruz. Çilek ekimini, 8 kişilik ekibimiz ile yapıyoruz. Aksu çileğimiz, meşhur. Lezzeti, toprağımız ve suyumuzdan geliyor. Yıllardır bu işin içindeyiz. Hayat zorlaştı ve para kazanmak eskisi gibi kolay değil” şeklinde konuştu.