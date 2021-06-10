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Sezonun ilk arpasını getiren çiftçiye, 100 litre mazot hediye edildi

Edirne Ticaret Borsası’na sezonun ilk arpasını getiren çiftçiye, borsa yönetimi tarafından 100 litre mazot hediye edildi.

Ekonomi 10.06.2021, 14:54
Sezonun ilk arpasını getiren çiftçiye, 100 litre mazot hediye edildi

Edirne Ticaret Borsası’na sezonun ilk arpasını getiren çiftçiye, borsa yönetimi tarafından 100 litre mazot hediye edildi.

2021 hasat sezonunun ilk ürünü olan Yeni Mahsul Arpa, satışa sunulmak üzere Edirne Ticaret Borsası’na (ETB) getirildi. ETB Meclis Başkanı Fedai Canım ile Borsa üyelerinin katılımlarıyla gerçekleştirilen elektronik salon satışı neticesinde, Yağcılı Köyü’nden Hasan Çekili’ye ait 2 ton Arpa, Özersoy Un Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi tarafından 2,801 TL/Kg fiyat üzerinden satın alındı.

ETB Meclis Başkanı Fedai Canım, üretici Hasan Çekili’yi kutlayarak, günün anısına Edirne toprağından yapılan Selimiye Camii motifli seramik plaket ile 100 litre mazot hediye etti.

Edirne Ticaret Borsası, yeni hasat sezonunun tüm üyelerine ve üreticilere hayırlı ve bereketli olmasını diledi.
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