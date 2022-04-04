Seyahat ve turizm sektörünün istihdamdaki payı yükselişte

Seyahat ve turizm sektörü gerek sağladığı istihdam gerekse milli ekonomiye katkısı nedeniyle kritik bir öneme sahipken, Covid-19 pandemisinden en derin şekilde etkilenen sektörlerin de başında geldi. 2019 ve 2020 yıllarını hem yarattığı ekonomik hacim hem de istihdamdaki payı itibariyle büyük kayıplarla kapatan sektör, 2021’in ikinci yarısından itibaren toparlanma sinyalini verdi ve halihazırda ciddi bir ivme kazanmış durumda. Dünya Seyahat ve Turizm Konseyi (WTTC) tarafından yapılan son araştırma, seyahat ve turizm sektöründe toparlanmanın hız kazanmasıyla küresel ekonomiye katkının bu yıl pandemi öncesi seviyelere dönebileceğini ortaya koydu. Bu doğrultuda WTTC, küresel seyahat ve turizm sektörünün ekonomik değerinin 2022'de 8,6 trilyon dolara ulaşabileceğini bildirdi. Sektörün küresel istihdama katkısının ise 2020 yılına göre %22 artarak 330 milyondan fazla olacağı tahmin ediliyor.

Küresel çapta gelinen bu olumlu noktanın yansımaları elbette ülkemizde de görülmekte ve gelişmeler hem sektör temsilcileri ile kurumlara hem de istihdama dahil olma çabasında olanlara ümit vermekte. Adaylarla işvereni bir araya getiren 24 Saatte İş uygulamasının Kurucu Ortağı Mert Yıldız, küresel ekonominin lokomotiflerinden seyahat ve turizm sektörünün istihdam dengelerini ülkemiz özelinde mercek altına alarak şu açıklamalarda bulundu:

“Yeni dünyaya, değişen zaman ve koşullara uygun yeni çözümlerle hızlı, verimli ve pratik bir işe alım süreci dizayn etmek misyonuyla hizmet veren bir platform olarak, istihdam piyasasındaki gelişmeleri takip ve analiz etmek işimizin son derede önemli bir parçası. Yaptığımız analizlere göre, dünyanın en dinamik ve büyüme potansiyeli en yüksek sektörlerinden olan seyahat ve turizm, sağladığı istihdam hacmiyle de itici bir güç konumunda. Sektör, Covid-19 krizinden önemli ölçüde etkilenerek 2019 verilerine göre %60 oranında küçüldü ve istihdam payını %5’ten %1'e kadar düşürdü. Bu devasa gerilemeye rağmen 2021 yılının ikinci yarısından itibaren yeniden hareketlenen seyahat ve turizm sektörü, kayıplarını telafi etmeye başlayarak istihdam hacmini aynı yıl %12’ye çıkardı. Şu aşamada bahar aylarının gelmesiyle birlikte iş arayanların seyahat ve turizm sektörüne olan ilgisi de artıyor. Diğer yandan Ukrayna’yı bombardıman altına alan Rusya’ya diğer ülkelerin uyguladığı ambargoların Türkiye’ye ziyareti de yoğunlaştıracağını düşünmekteyiz. Oluşan yoğunluk elbette istihdam açıkları doğuracak ve işe alımları artıracak. Bu çoklu yönlü gelişmeler doğrultusunda 2022-2023 yılında sektörün istihdamdaki payının geçen yılın rakamlarını aşarak %12’nin üzerine çıkmasını öngörüyoruz.”