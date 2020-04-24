Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 14°
açık
EKOVİTRİN TV GÜNCEL EKONOMİ GENEL DÜNYA OTOVİTRİN LOJİSTİK SAĞLIK İŞ DÜNYASI TEKNOLOJİ YILIN STARLARI TURİZM
BİST
98752
ALTIN
387.666
DOLAR
6.9663
STERLİN
8.5952
EURO
7.4981

Seyahat sayısı 10 yılda 17 milyon 314 bin arttı

TOPLAM SEYAHAT SAYISI 2019 YILINDAKİ BİR ÖNCEKİ YILA ORANLA YÜZDE 0,4 AZALIRKEN, 78 MİLYON 202 BİN OLARAK GERÇEKLEŞTİĞİ SAPTANDI. BUNA KARŞIN SEYAHATE ÇIKANLARIN YAPTIKLARI TOPLAM GECELEME SAYISI 2018 YIIINA GÖRE YÜZDE 0,5 ARTARKEN 637 MİLYON 70 BİN OLARAK GERÇEKLEŞTİĞİ KAYDEDİLDİ. YAPILAN SEYAHAT SAYISI 10 YIL ÖNCESİ İLE KIYASLANDIĞINDA İSE 17 MİLYON 314 BİN ARTTIĞI BELİRLENDİ.

Seyahat sayısı 10 yılda 17 milyon 314 bin arttı

TOPLAM SEYAHAT SAYISI 2019 YILINDAKİ BİR ÖNCEKİ YILA ORANLA YÜZDE 0,4 AZALIRKEN, 78 MİLYON 202 BİN OLARAK GERÇEKLEŞTİĞİ SAPTANDI. BUNA KARŞIN SEYAHATE ÇIKANLARIN YAPTIKLARI TOPLAM GECELEME SAYISI 2018 YIIINA GÖRE YÜZDE 0,5 ARTARKEN 637 MİLYON 70 BİN OLARAK GERÇEKLEŞTİĞİ KAYDEDİLDİ. YAPILAN SEYAHAT SAYISI 10 YIL ÖNCESİ İLE KIYASLANDIĞINDA İSE 17 MİLYON 314 BİN ARTTIĞI BELİRLENDİ.

24 Nisan 2020 Cuma 11:40
7 Okunma
Seyahat sayısı 10 yılda 17 milyon 314 bin arttı

Toplam seyahat sayısı 2019 yılındaki bir önceki yıla oranla yüzde 0,4 azalırken, 78 milyon 202 bin olarak gerçekleştiği saptandı. Buna karşın seyahate çıkanların yaptıkları toplam geceleme sayısı 2018 yıIına göre yüzde 0,5 artarken 637 milyon 70 bin olarak gerçekleştiği kaydedildi. Yapılan seyahat sayısı 10 yıl öncesi ile kıyaslandığında ise 17 milyon 314 bin arttığı belirlendi.

Medya takip kurumu Ajans Press, turizm ile alakalı basına yansıyan haber adetlerini inceledi. Ajans Press ve ITS Medya’nın dijital basın arşivinden derlediği bilgilere göre turizm ile alakalı geçen yıl basına yansıyan haber adedi 206 bin 243 olarak kayıtlara geçti. Haber içerikleri incelendiğinde geçen yıl sadece deniz kenarlarının değil Trabzon, Rize ve Kapadokya gibi farklı yerlerin ziyaretçi akınına uğradığı görüldü. Yine 2019 yılındaki seyahat başlığı altında çıkan haber sayısı ise 55 bin 702 olarak belirlendi.

Geçen yıl daha az seyahat edip daha fazla konakladık

Ajans Press’in, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden elde ettiği bilgilere göre, 2019 yılındaki toplam seyahat sayısı bir önceki yıla oranla yüzde 0,4 azalırken, 78 milyon 202 bin olarak gerçekleştiği saptandı. Buna karşın seyahate çıkanların yaptıkları toplam geceleme sayısı 2018 yıIına göre yüzde 0,5 artarken 637 milyon 70 bin olarak gerçekleştiği kaydedildi. Ortalama geceleme sayısı ise 8,1 olarak gözlendi. Bunun yanı sıra toplam seyahat harcamalarına bakıldığında 48 milyar 910 milyon 856 bin olduğu görülürken, 2018 yılına oranla yüzde 21,5 arttığı tespit edildi. Geçen yıl yapılan seyahat sayısı 10 yıl önce ile kıyaslandığında ise bu rakamın 60 milyon 888 bin olduğu saptandı. Geçen on yıl içinde seyahat oranlarında zaman zaman artış ve düşüş yaşanmasına rağmen 2016 yılından itibaren sürekli yükselme gösterdiği kaydedildi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Patent haftası ‘Sürdürülebilir Gelecek için İnovasyon’ teması ile kutlanacak
Patent haftası ‘Sürdürülebilir Gelecek için İnovasyon’ teması ile kutlanacak
Korona Türk fındığına yaradı
Korona Türk fındığına yaradı
Türkiye Varlık Fonu'ndan büyük atılım: Hangi sigorta ve emeklilik şirketlerini bünyesine kattı?
Türkiye Varlık Fonu'ndan büyük atılım: Hangi sigorta ve emeklilik şirketlerini bünyesine kattı?

banner371

banner363

Galeriler Videolar Yazarlar Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00 pbx

    Copyright © by ekovitrin.com / haber@ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim