Seyahat harcamalarında ‘alışveriş limiti’ dönemi

Dijital ödeme ve finansal hizmetler platformu Paycell, işbirlikleriyle tatilcilerin seyahat harcamalarını kolaylıkla planlamaları için yeni bir ödeme seçeneği sundu.

Otel, uçak bileti veya tur paketi satın alırken farklı ödeme seçeneklerinin olması, seyahat tutkunlarının kolaylıkla planlama yapabilmesine imkan sağlıyor. Dijital ödeme ve finansal hizmetler platformu Paycell, Türkiye’nin önde gelen seyahat ve turizm kuruluşu Etstur ile yaptığı iş birliği sayesinde seyahat harcamalarına özel alışveriş limiti fırsatı sundu. İş birliği; Etstur Yönetim Kurulu Üyesi Barış Tünay, Etstur Ödeme Sistemleri Yönetimi Direktörü Erol Hiçyılmaz, Paycell Genel Müdürü Serhat Dolaz ve Financell Genel Müdürü Korhan Bilek’in katılımıyla gerçekleşen imza töreninde duyuruldu.

Paycell Alışveriş Limiti çözümü, iş birliği sağlanan turizm şirketinde ilk seyahat kredisi olma özelliğini taşıyor. Seyahate çıkacaklar, 500 ile 50 bin TL arasındaki seyahat harcamalarında Paycell Alışveriş Limiti’nden yararlanarak Financell tarafından tahsis edilen kredi ile hızlı ve güvenli şekilde gerçekleştirebiliyor. İş birliği kapsamında ilk 1.000 kişiye 10 bin TL’ye kadar olan seyahat harcamalarında üç ay vadede yüzde 0 faizli kredi kampanyası sunuyor.

Serhat Dolaz: “Seyahat hizmetleri finansman endişesi olmadan kolayca satın alınabilecek”

Paycell Genel Müdürü Serhat Dolaz, iş birliği hakkında “Türkiye’nin en kapsayıcı dijital ödeme ve finansal hizmetler platformu olarak, ülkemizin dijital dönüşümüne öncülük ederken faaliyet alanlarımızı ve yenilikçi ödeme hizmetlerimizi genişletmeyi sürdürüyoruz. Değişen müşteri ihtiyaçları doğrultusunda teknoloji ve finansal servisleri birleştirmeyi, hızlı ve güvenli ödeme çözümleri sunarken daha fazla kullanıcının finansal hizmetlerden kolayca faydalanmasını amaçlıyoruz. Etstur ile yaptığımız iş birliği sayesinde Paycell’liler, 50 bin TL’ye kadar olan tur, uçak bileti veya konaklama gibi hizmetleri, kredi kartını kullanmadan ya da kredi kartı limitini doldurmadan Paycell Alışveriş Limiti ile 36 aya varan taksitle ödeyebilecek. Etstur’da ilk seyahat kredisi olma özelliğini taşıyan bu çözümü herkes için kolayca erişilebilir kılıyoruz” dedi.

“Ortalama 4 dakikada kredi kullandırımı”

Paycell Alışveriş Limiti’nin, sektörün en hızlı sonuçlanan alışveriş kredisi süreçlerinden biri olduğuna değinen Serhat Dolaz, sözlerini şöyle noktaladı: “Paycell Alışveriş Limiti’ne başvuran kullanıcılar, Financell tarafından tahsis edilen kredi limitini ortalama dört dakika içinde kullanabiliyor. Devreye aldığımız tüm çözümlerimizle amacımız, banka hesabı olsun olmasın herkesin finansal servislere erişimini sağlayıp hayatı kolaylaştırmak. Paycell`i Türkiye’nin en kapsayıcı dijital ödeme ve finansal hizmetler platformu haline getirme hedefimiz doğrultusunda hem bireylerin hem de kurumların finansman çözümlerine kolay bir şekilde ulaşmaları için yeni çözüm ve hizmetler geliştirmeye devam edeceğiz.”

Etstur Yönetim Kurulu Üyesi Barış Tünay ise iş birliğiyle ilgili şunları kaydetti: “Paycell ile yaptığımız iş birliği ile misafirlerimize yenilikçi bir ödeme yöntemi sunuyoruz. Ödeme seçeneklerimize eklediğimiz bu yöntem, misafirlerimize 50 bin TL’ye kadar olan rezervasyonlarında kredi kartı ya da nakit seçeneğini kullanmadan tatil yapma imkanı tanıyor. Hayata geçirdiğimiz her yeni iş birliğiyle misafirlerimize tatile kolayca ulaşabilecekleri, mükemmel bir satın alma deneyimi sunmaya devam edeceğiz. Misafirlerimizin ihtiyaçlarına yönelik tatil çözümleri sunarken yenilikçi ödeme yöntemleriyle de en uygun finansal koşulu sunmak için çalışıyoruz.”