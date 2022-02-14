Sevindiren açıklama! Akaryakıt ve otogaza vergi indirimi geliyor...

Kamupersoneli.net'ten Batuhan Temel'in haberine göre,

ERDOĞAN’IN AÇIKLAMALARI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise bu konu hakkında yaptığı açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

“KDV Sistemini Sadeleştirme Programımız kapsamında temel gıda ürünlerinde yüzde 8 olan KDV’yi yüzde 1’e indiriyoruz. Bilindiği gibi un ve ekmekte KDV’yi zaten yüzde 1 olarak uyguluyoruz. Müjdesini sizlerle paylaştığımız yeni düzenleme ile gıda ürünlerinde devlet adına yüzde 7’lik bir indirim yapmış oluyoruz. Üstelik KDV’si yüzde 1’e inen ürünler enflasyon sepetinde ciddi bir ağırlığa sahiptir. Bunlar pirinç, makarna, et, balık, çay, kahve, su, süt ve süt ürünleri, peynir, yumurta, yemeklik yağlar, şeker ve şekerli ürünler, meyveler, sebzeler, kuruyemişler, bakliyat çeşitleri gibi, insanlarımızın günlük hayatlarında sık tükettikleri gıdalardır. Tüm bu ürünlerde yapılan vergi indirimi aynı zamanda enflasyonla mücadelede önemli bir kazanım anlamına gelmektedir.”

KDV İNDİRİMİ YAPILDI

Bu KDV indirimi bugünkü Resmi Gazete’dse yayımlanırken akaryakıt fiyatlarından şikayetçi olan milyonlarca otomobil sahibi tarafından da akaryakıt için vergi indirimi beklenmektedir. Otomobil sahipleri akaryakıt fiyatlarında vergi indirimi yapılarak fiyatların düşürülmesini istiyorlar. Peki vergi indirimi yapılırsa akaryakıt fiyatları nasıl olacak?

AKARYAKITA VERGİ İNDİRİMİ

2022 yılı için kurşunsuz benzin 95 oktan olan benzinin ÖTV oranı 2,03 TL olan bu fiyat pompa fiyatlarına kalıcı olarak yansımıştı. Buna göre benzin vergi oranı 2.03 TL oluyor. Bununla beraber dizel, mazot yani motorin vergisi ise 2.05 TL oluyor. Otogaz LPG için 2022 yılı vergi tutarı ise 0.85 TL oluyor. Tüm bunların yanı sıra benzin, motorin ve LPG için KDV yüzde 18 olarak belirlenmiştir.

İNDİRİM OLACAK MI?

KDV’nin yanı sıra akaryakıt fiyatlarında ÖTV’den vazgeçilirse yukarıda belirtilen tutarlarda akaryakıt ve otogaz indirimi yapılmış olacaktır.

Milyonlarca otomobil sahibi tarafından akaryakıt ve otogaz için vergi indirimi bekleniyor. Ancak bu konu hakkında henüz net bir adım atılmadı. Sadece talep olarak gündemde olan bu konu hakkında bir gelişme olduğunda okuyucularımızı anlık olarak haberdar edeceğiz.