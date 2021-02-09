Sevgililer Gününde en sağlıklı hediye termal tatil

14 Şubat Sevgililer Gününe sayılı günler kala pandemi ve kısıtlamalar çiftleri program yapmakta düşündürüyor. Yılın mevsim olarak soğuk, ama anlam olarak en sıcak gününde sevdikleriyle sıcak bir tatil yapmak isteyenler termal tesisleri tercih ediyor.

Termal turizmi ile ünlü Yalova’nın Termal ilçesindeki Terma City, sevgililer gününün konseptini “sağlık dolu sıcak bir gün” olarak belirledi. 6 bin metrekare spa merkezine sahip olan spa ve kür merkezi ile 2 bin 200 yatak kapasiteli otelde, açık-kapalı yüzme havuzları ve spor merkezlerinin yanı sıra aileler için özel havuzlar ve sosyal alanlar da mevcut.

Misafirleri için her ayrıntıyı düşünen Terma City, 8 adet aile hamamı, erkek ve kadın ayrı hamamları, cilt bakım odası, fitness, güzellik salonu, kapalı havuz, kese odası, plates studio, sauna, solaryum, 11 adet terapi odası, termal sıcak su havuzu, 3 tane vip terapi salonu ve vitamin barı, dünya standartlarındaki mutfağında hazırlanan nefis bir akşam yemeği, romantik bir gece, spa fırsatları ve sevgi dolu bir konaklama için sevgililer gününde misafirlerini konuk etmeyi bekliyor.

’’Güvenli turizm sertifikasına sahip Terma City konuklarına özel eğitmenler eşliğinde fitness programları, Spa paketleri, doğa yürüyüşleri, kültür turları, atv turları, bisiklet kiralamaları açık havada sipinning gibi faaliyetler ile sağlık vaat ediyor. Hafta sonu sokağa çıkma yasağını fırsata çevirmek isteyen çifter için otelin mevkii İstanbul ve Bursa gibi illere yakın oluşu tesisi cazip hale getiriyor. Otel kış bahçesi ve açık sosyal alanları ile doğa ile iç içe temiz havada vakit geçirmek isteyenlere huzur ve mutluluk dolu bir ortam sağlıyor.