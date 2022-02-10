Sevgili Günü için ‘teknolojik’ seçenekleri sunuluyor

Elektronik pazar yeri platformu Turkcell Pasaj, Şubat ayında kullanıcılarına sunduğu alışveriş fırsatlarını ‘Sevgililer Günü İndirimleri’ ile sürdürdüğünü açıkladı.

Sevgililer Günü yaklaşırken hediye telaşı başladı. Elektronik pazar yeri platformu Turkcell Pasaj, sevgisini son model bir teknolojik ürünle göstermek isteyenlere özel ‘Sevgililer Günü İndirimleri’ kampanyası başlattığını duyurdu. Buna göre 15 Şubat’a kadar devam edecek kampanyada; akıllı telefonlardan giyilebilir teknolojilere, ev ve yaşam ürünlerinden bilgisayar ve tabletlere kadar farklı kategorilerde pek çok ürüne yüzde 60’a varan indirimler uygulanıyor. Elektronik ürünlerin yanı sıra kişisel bakım ürünleri, hobi malzemeleri ve daha birçok farklı kategorilerde de uygulanacağı bildirildi.