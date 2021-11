Setur, Uzakrota Travel Summit'te turizmin geleceğini konuşacak

İSTANBUL (AA) - Türkiye'nin sayılı turizm etkinlikleri arasında yer alan ve dünyanın dört bir yanındaki seyahat endüstrisi profesyonellerini bir araya getiren "Uzakrota Travel Summit", 2-3 Aralık'ta çevrim içi olarak gerçekleştirilecek.

Setur'dan yapılan açıklamaya göre, önemli paydaşların yer aldığı ve sektörün geleceğine ışık tutan oturumların olacağı etkinlikte, Setur Turizm Operasyon Direktörü Oktay Temeller görüşlerini paylaşacak.

Etkinlik kapsamında Setur sponsorluğunda 2 Aralık Perşembe saat 12.00-12.45 arasında gerçekleşecek "Turizm’de yarın; yakın ve uzak gelecek!" oturumunda, turizmin geleceği ve salgın sonrasında değişen sektör dinamikleri ele alınacak. 3 Aralık Cuma günü saat 08.30-09.30 arasında yapılacak "The Next 5 Years Of Travel (Turizmde önümüzdeki 5 yılı)" oturumunda da gelecek süreçte turizmde yaşanacak gelişmeler, dönüşen seyahat trendleri ve sektördeki yenilikler konuşulacak.





- Setur’a iki ödül birden





Türkiye'nin önde gelen turizm şirketlerinden Setur, en etkili turizm etkinliklerinden biri olan Uzakrota'nın 11'inci kez düzenlediği Uzakrota Travel Awards'da, küresel çapta yapılan halk oylaması sonucu Seturmice markası ile World's Leading MICE Tourism Agency kategorisinde birinci olurken, Seturbiz markası ile de World's Leading Travel Management Company kategorisinde ikincilik ödülünün sahibi oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Setur Turizm Operasyon Direktörü Oktay Temeller, düzenlenen uluslararası ankette Setur olarak aldıkları ödüllerden gurur ve mutluluk duyduklarını ifade ederek, "Geldiğimiz noktada Setur olarak yeni dinamiklere hızlıca karşılık verdik ve güven ortamını sağlayabileceğimiz bir yapı kurduk. Önümüzdeki dönemde de teknolojik altyapımızı kullanarak misafirlerimizin güvenle seyahat edebilecekleri alternatifler yaratmaya, dünyamızı daha iyi bir noktaya taşımak için çalışmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.