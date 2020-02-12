Setur Duty Free mağazaları 2019’u rekorlarla kapattı

Türkiye’nin en yaygın gümrüksüz satış mağazaları zinciri olan Setur Duty Free mağazaları 2019 yılını başarıyla kapatırken satış ve ciro açısından pek çok yeni rekora imza attı. Setur Duty Free’den Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Arzu Bozkurt Atalay geçtiğimiz yıl, mağazaların gerçekleştirdiği performans hakkında bilgi verdi.

Atalay şunları söyledi; “Sabiha Gökçen mağazamız yıllık satış cirosunda kendi rekorunu kırdı. Trakya sınır kapıları İpsala ve Hamzabeyli’deki mağazalarımız ise devam eden saha tadilatlarına rağmen Kasım sonu itibariyle bütçesinin %25 üzerinde performans gösterdi. Setur Duty Free deniz limanları mağazalarımız, yolcu profilindeki değişim ve sefer iptallerine rağmen Kasım sonu itibariyle bütçesinin %14 üzerinde bir performans sergiledi. 2019 Mart ayında 21 m2’lik alanda açılışını yaptığımız ve Kasım ayında 105 m2’lik yeni yerinde hizmet vermeye başlayan Türkgözü Sınır Kapısı mağazamız bütçesinin %85 üzerinde satış gerçekleştirdi. 2. yılını tamamlamak üzere olan Doğu Sınır Kapıları Bölgesi, bir önceki yıla göre %120 büyüyerek Setur Duty Free içinde önemli bir paya sahip olmayı başardı.”

Atalay, coğrafi olarak zor şartlarda hizmet veren Setur Duty Free Habur Sınır Kapısı mağazasının da bu yılı, geçen yılın %56 üzerinde; aynı bölgede hizmet veren Setur Duty Free Esendere Sınır kapısı mağazasının ise geçen yılın %195 üzerinde bir ciro ile kapattığını kaydetti. Bunlara ek olarak Setur Duty Free Habur Sınır Kapısı mağazası, personel başı ciroda Setur Duty Free genelinin en yüksek kişi başı ciro oranına sahip oldu.

Setur Duty Free 2019 yılında pek çok yatırım da gerçekleştirdi. Sabiha Gökçen Havalimanı Dış Hatlar Gelen Yolcu katı mağazası yenilenerek ziyaretçilere daha büyük bir alanda daha modern bir alışveriş deneyimi sunulmaya başlandı. Dış Hatlar Giden Yolcu katında ise Bazaar ve Butik mağazaları devreye alındı, müşteri deneyimine uygun olarak portföye yeni markalar katıldı ve böylece ürün gamı da zenginleştirildi.

2019 yılında verimlilik, müşteri memnuniyeti ve çalışanların motivasyonunu artırıcı çeşitli projeler de hayata geçirildi. Bunların arasında yer alan “Depo Yönetim Sistemi” projesi ile tedarik zinciri süreçlerinin daha etkin ve hızlı bir şekilde yapılması ve böylece operasyonel verimliliğin artırılması hedeflendi. Mağazalarda çalışan sayısının müşteri trafiği ile saatlik olarak uyumlu olmasını sağlayan “Vardiya Planlama Sistemi” ise müşteri memnuniyetinin artırılmasında önemli rol oynadı. Mobil telefonlar üzerinden günlük ve aylık olarak vardiya ve bireysel hedeflendirme yapabilme ve takip etmeye olanak sağlayan “Akıllı Prim Sistemi”nde yapılan geliştirmeler ile de çalışanların motivasyonunda artış hedeflendi.