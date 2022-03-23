Servis Bankacılığı ile Geleneksel Bankacılığın Diğer Sektörlerle Etkileşimi Artacak

Servis Modeli Bankacılığı Yönetmeliği’nin hayata geçmesiyle Türkiye’de yepyeni bir finansal yapılanmanın kapılarının açılacağını belirten Octet Türkiye Genel Müdürü Derya Ekemen Fidan, “Yürürlüğe giren Servis Modeli Bankacılığı yönetmeliğiyle dijital bankalar ve finansal sistemin büyüdüğünü, kayıt dışı ekonominin azaldığını ve finansal hizmet alan kitlelerin daha da genişlediğini göreceğiz. Servis bankacılığı ile geleneksel bankacılığın diğer sektörlerle olan etkileşimi artacak. Çünkü servis bankacılığı ile aynı hizmetin farklı sunum teknikleri ve genişletilmiş özellikler ile sunulması sağlanacak. Günlük yaşantımızda birçok ürünü kendi ihtiyaçlarımıza, beğenilerimize uygun duruma getirdiğimiz gibi, bankacılık hizmetlerini kendi ihtiyaç ve beğenilerimiz doğrultusunda kullanma ihtiyacımızı servis bankacılığı ürünleri ile sağlayabileceğiz.” dedi.

7/24 ulaşılabilir bir bankacılık sistemine ihtiyaç var

Bankacılık sektöründe finansal inovasyonu teşvik etmek, finansal kapsayıcılığı artırmak ve bankacılık hizmetlerine erişimi kolaylaştırmak üzere böyle bir sistemin devreye alındığını da sözlerine ekleyen Ekemen Fidan, “İnternetin getirdiği olanaklar ve kolaylıklar sayesinde son zamanlarda tüketicilerin ürün ve hizmet satın almadaki beklentileri oldukça gelişti. Bu beklentileri karşılamak zorlaştığından artık tüm endüstriler entegre iş modelleri geliştirmek zorunda kaldı. Bu iş modelleri çoğunlukla ülke sınırlarını aşan iş birlikleri gerektirdiğinden ülkelerin ekonomilerinin de birbirleriyle uyumlu olması büyük önem taşımaktadır. Global olarak da uyumlu bir ekonomi geliştirmek için sürekli ulaşılabilir, dünya ekonomileriyle eşdeğerde bir bankacılık sistemine ihtiyaç var. Bu amaçla dünya genelinde bizim de dahil olduğumuz ülkeler açık bankacılık standartları oluşturarak bunun temellerini oluşturmuşlardır.” şeklinde konuştu.

Hızlı ve kesintisiz para transferi ticaretin hızlı yürümesi için kritik öneme sahip

Değişen tüketici ihtiyaçlarına ve ekonomik koşullara hızlı adapte olabilmek için endüstrilerin ürün ve hizmetlerinde hızlı ve esnek olmasının önemine de dikkat çeken Ekemen Fidan, “Bu esnekliğin sağlanmasındaki en büyük zorluklardan biri fon/para transferlerinde yaşanan zorluklardır. Herhangi bir ürünün veya servisin parasının ödenmesindeki gecikme o ürün veya servisin teslim edilmesini doğrudan etkilemektedir. Bu nedenle hızlı ve kesintisiz para transferi ticaretin hızlı yürümesi için kritik öneme sahiptir. Bu alanda da teknoloji ile desteklenen servis bazlı entegre edilebilir finansal sistemler büyük avantaj sağlamaktadır.

Para farklı bakış açıları ve farklı uzmanlıklar gerektirir

Ekonomik büyüme için ürün ve hizmet sunan firmalara fon sağlamak, bu fonları doğru alanlara yönlendirmek ve kullanımını kolaylaştırmak çok önemli. Nasıl bir ürünün üretimi, dağıtımı ve satışı farklı bakış açıları ve farklı uzmanlıklar gerektiriyorsa aynı durum para için de geçerlidir. Çünkü bankacılık sektöründe birçok hizmet/servis temelde aynı olmakla birlikte farklı şekillerde kullanıcılara sunulabilmektedir. Bununla birlikte birçok hizmet kullanıcılar tarafından birden fazla bankadan temin edilmekte ve farklı sunumlar birlikte kullanım sırasında sorunlar oluşturabildiği gibi, hizmetlerin daha iyi nitelikler ile kullanılabilmesini sağlayabilmektedir” diyerek sözlerini tamamladı.