Servet Şerifoğlu: “Uraw Kozmetik dünyaya açıldı”

Uraw Kozmetik Yönetim Kurulu Başkanı Servet Şerifoğlu, 7 yıllık bir geçmişe sahip olmalarına rağmen ürünlerinin 5 kıta 32 ülkede yer aldığını belirterek bir dünya markası olmayı hedeflediklerini belirtti.

Sıfırdan başlayarak bir dünya markası haline geldiklerini belirten Uraw Kozmetik Yönetim Kurulu Başkanı Servet Şerifoğlu, "2000’li yılların başında çok az bir sermaye ile iş hayatına başladık. Yirmi metrekarelik ufak bir dükkanda ürün temin edip internet üzerinden sattık. E-ticaret henüz çok yaygın değildi bu yüzden çok satış yapamıyorduk lakin yılmadık. Kararlılığımız sayesinde e-ticaret çalışmalarımız son sürat devam etti ve sonunda hayal edemeyeceğimiz satış rakamlarına ulaştık. Buradaki en önemli konu kararlılık, azim ve çalışmak. 20 metrekarelik bir dükkanda başlayan serüvenimiz şimdi bir fabrika iki plaza ve 128 çalışan ile devam ediyor" dedi.

Altı anonim şirketi olduğunu söyleyen Şerifoğlu, şirketlerini holdingleşerek halka açılmayı hedeflediklerini belirtti.