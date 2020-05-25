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Servet değerinde! Gramı 8, kilosu 8 bin TL

Servet değerindeki ‘arı sütü'nün gramı 8 TL, kilosu ise 8 bin TL`den satılıyor.

Servet değerinde! Gramı 8, kilosu 8 bin TL

Servet değerindeki ‘arı sütü'nün gramı 8 TL, kilosu ise 8 bin TL`den satılıyor.

25 Mayıs 2020 Pazartesi 10:02
2011 Okunma
Servet değerinde! Gramı 8, kilosu 8 bin TL

Her yıl nisan-mayıs ayı içerisinde sağımına başlanan ve eylül ayına kadar hasadı devam eden arı sütü, kovanlardan çıkartılmaya başlandı.

Arı sütü, ilaç ve kozmetik sektöründe kullanılırken, vücuttaki ölü hücreleri canlandırması nedeniyle rağbet görüyor. Arı sütü ayrıca çocuğu olmayan çiftlerin de tercihlerinin başında yer alıyor.

Özel kaşık kullanılarak, metal ile temas ettirilmeden renkli cam kaplara aktarılan arı sütü, ardından çok bekletilmeden dondurucularda muhafaza altına alınıyor.

Bal, propolis ve polenden daha fazla gelir sağlayan arı sütü, arıcılar için ciddi bir gelir kapısı.

Gramı 8 TL
Arı sütüne olan ilginin ve fiyatının arttığını belirten 42 yaşındaki arıcı Gültekin Bozkurt, “2 yıldır arı sütü üretiyoruz. Geçen sene 4 kilo arı sütü ürettik. Bu yıl da Çarşamba ilçesinde arı sütü üretimine başladık. Erzurum yaylalarında üretime devam edeceğiz. Bu sene 10 kilo arı sütü üretmeyi düşünüyoruz. Geçen yıl 4 kilo sütten toplam 30 bin TL gelir elde ettik. Bu sene de 10 kilo arı sütünden 80 bin TL gelir elde etmeyi ümit ediyoruz. 10 kiloluk arı sütünü üretmek için 3 aylık bir süre yeterli oluyor. 150 kovan arıdan bunu üretebiliyoruz. Kovandaki bir çıtadan toplam 10 gram arı sütü elde ediyoruz. Aşılama sisteme ile çalışıyoruz. Ana arıların aşılarını attıktan 3 gün sonra arı sütünün hasadını yapıyoruz” dedi.

“Korona sürecinde arı sütüne olan ilgi arttı”
Vatandaşların korona günlerinde arı sütüne olan ilgisinin arttığını ifade eden Bozkurt, “Arı sütüne talep son yıllarda oldukça arttı. Hele de bu yıl korona virüsü nedeniyle talep oldukça arttı. Uzmanlar arı sütünü kemik gelişimine iyi geldiğini, hücre yenileme özelliğinin olduğunu, mide ağrısına, astıma ve birçok sağlık problemine iyi geldiğini söylüyor. Türkiye'deki arı sütü tüketiminin yüzde 90'ı Çin'den, yüzde 10'u ise Türkiye'den karşılanıyordu. Virüs nedeniyle Çin'den diğer ülkelere giriş olmuyor. Yerli arıcılarımız da bu yıl arı sütü üretimine daha çok yöneldiler. Bu yıl arı sütü üretimi önceki yıllara göre daha fazla olacak. Yeteri miktarda üretebilirsek dünyaya da ihracatını yapabiliriz. Geçen yıl ben Afganistan'a yarım kilo arı sütü gönderdim” diye konuştu.

Piyasada arı sütünün sahtelerinin de satıldığının altını çizen arıcı Gültekin Bozkurt, eşi ve çocuklarıyla birlikte Türkiye'deki birçok ilin yaylalarına giderek, arıcılık faaliyetleri yürüttüğünü sözlerine ekledi.

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