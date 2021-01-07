Sertalp’e önemli bir görev daha

Ekometre Gazetesi ve ekometre.com kurucusu Kenan Sertalp önemli bir görev daha üstlendi. Sertalp, ülke genelinde 800 ü aşkın üyesi bulunan Ekonomi Gazetecileri Derneği’nin Yüksek İstişare Kurulu’nda görev yapacak.

Türkiye’nin en başarılı ekonomi gazetecilerini çatısı altında toplayan Ekonomi Gazetecileri Derneği’nin Yüksek İstişare Kurulu’nda Vahap Munyar, Şeref Oğuz, Rüştü Bozkurt, Yaşar Kızılbağ, Canan Eraslan gibi ekonomi gazeteciliği alanına yıllarını vermiş isimler yer alıyor.