Sert dalgalanmalar devam ediyor: Altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi?

Ons altın 2075 dolar seviyesinde, gram altın ise ons tarafından gelen destekle 488 lira ile tarihi zirvelerini geçtiğimiz hafta görmüştü. Tarihi zirvelerin ardından altın fiyatlarında sert dalgalanmalar görüldü. Sadece bir kaç günde ons altın 212 dolar birden düşerek 1863 doları, gram altın ise 55 lira düşerek 433 lirayı gördü.

Aşağı yönlü sert hareketlerin ardından, tepki alımları görüldü. Altın yatırımcısının kafasını düşüş devam edecek mi yoksa tepki alımları güçlenecek mi sorusunun kurcalamasıyla son dakika gelişmeleri merak edinmeye başlandı. Uzmanlar ise altın yatırımcı için kritik değerlendirmelerde bulundu.

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altın fiyatları konusunda altın yatırımcılarının en çok merak ettiği "Altın fiyatlarında düşüş devam edecek mi" sorusunu yanıtladı.

Altın fiyatlarının özellikle Rusya'dan gelen koronavirüs aşı haberiyle sert gerilediğini ifade eden Memiş, "Zaten koronavirüs salgın haberleriyle altın tarafında sert yükselişler görmüştük ve koronavirüs aşı haberiyle de sert bir şekilde gerilediğini gördük" açıklamasını yaptı.

"DSÖ ONAYLARSA ALTIN FİYATLARI DÜŞMEYE DEVAM EDER"

Uzman isim altın fiyatları konusunda düşüşün devam etme olasılığını Dünya Sağlık Örgütü'nden gelecek açıklamaya bağladı. Altın uzmanı Memiş, "Yatırımcılar şuna dikkat ederek karar vermesi gerekiyor. Eğer koronavirüs aşı konusu onaylanırsa Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından evet düşüşlerin devam edeceğini öngörüyoruz" dedi.

"BÜYÜK BİR İHTİMALLE RUSYA'DAN OLUMLU AÇIKLAMALAR GELMEYE DEVAM EDİYOR"

Vatandaşların panik olmaması gerektiğini vurgulayan Memiş, "Büyük bir ihtimalle Rusya'dan olumlu açıklamalar gelmeye devam ediyor. Eğer Dünya Sağlık Örgötü'nden olumlu bir açıklama yaşanırsa küresel finans sisteminde tekrar iyimserlik görebiliriz. Bu da altın fiyatları konusunda normalleşme olacağı anlamına geliyor" dedi.

PEKİ KORONAVİRÜS AŞISI İÇİN PİYASA BEKLENTİLERİ NELER?

Alnus Yatırım Araştırma Müdürü Yunus Kaya A Para'da yayına katılarak piyasaların gündemindeki aşı çalışmaları konusunda değerlendirmelerde bulunarak "Aşı iyimserliği ile beraber gelen fiyatlamalar devam edecek mi" sorusunu yanıtladı.

"YIL SONUNDAN ÖNCE AŞININ AKTİF HALE GELMESİ BEKLENİYORDU"

Dünyada daha önceki virüslerde 4 yıldan önce aşının bulunamadığını ancak dünya çapında genele yayılan bir aşı arama hamlesiyle bir yıldan kısa sürede aşıyı bulmaya doğru gidildiğini ifade eden Kaya, "Zaten yıl sonundan önce ABD'li şirketlerin aşıyı aktif hale getirmesi bekleniyordu" dedi.

DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ AŞIYI İNCELEMEYE ALDIKLARINI SÖYLEDİ

Kaya, ABD Başkanı Trump'ın seçimden önce (3 Kasım) aşı bulunmuş olarak ilan edebiliriz sözlerine değinerek, "Diğer ülkeler Çin olsun Rusya olsun kendine pay çıkarmak için hızlandırmış olabilirler. Putin'de kendi ülkesinin itibar gösteri olarak yapıyor söylemleri var. Ama Putin'in açıklamalarından sonra Dünya Sağlık Örgütü Rusya ile yakın ilişkide olduklarını ve aşıyı incelemeye aldıklarını söyledi. Görünen o ki 38 kişi üzerinde test edilen bir aşı" açıklamasını yaptı.

"2-3 AY İÇERİSİNDE BİRÇOK ÜLKEDEN AŞININ BULUNDUĞUNA DAİR AÇIKLAMALAR GELECEKTİR"

Uzman isim, Moderna ve Pzifer gibi ilaç firmaları dünyada farklı ırklarda aşının nasıl tepki verdiğini test ettiğini bildirerek, "Rusya'nın aşısının şuanda o kadar geniş bir spektrumu olduğu gözükmüyor. Dolayısıyla net olarak dünyaya çare olacak değildir ama bu sürecin bir parçasıdır. Yarın öbür gün başka bir ülkeden de aşı açıklaması gelebilir. Trend o yönde gidiyor. Önümüzdeki 2-3 ay içerisinde birçok ülkeden aşının bulunduğuna dair açıklamalar gelecektir diye düşünebiliriz" dedi.

Ahlatcı Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Tonguç Erbaş A Para'da yayına katıldı ve yatırımcılar için kritik altın fiyatları değerlendirmesinde bulundu.

"YATIRIMCILAR ALTIN İÇİN DAHA RİSKLİ BİR ZAMAN DİLİMİNDE OLDUĞUMUZU ANLAMALI"

Ahlatcı Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Tonguç Erbaş, A Para'da piyasaların gündemini değerlendirirken altın fiyatları hakkında açıklamalar yaptı. Erbaş, altında dikkat edilmesi gereken noktaları açıklayarak, "Altın yatırımcıları bir noktada zarar durur noktası belirlemeli. Yatırımcılar altın için biraz daha riskli bir zaman diliminde olduğumuzu anlaması gerekiyor" dedi.

"YÜKSELEN TREND DEVAM ETTİKÇE BEN BİR ENDİŞE GÖRMÜYORUM"

Altın fiyatlarını yorumlayan bir diğer isim Emtia Piyasaları Uzmanı Zafer Ergezen oldu. Ergezen A Para'da, altın fiyatları hakkında değerlendirmelerde bulundu. Ergezen, altın fiyatları için 1917-1920 bandının üzerinde tutunmanın yükseliş için önemli olduğunu açıklayarak, "Yükselen trend devam ettikçe ben bir endişe görmüyorum" dedi.