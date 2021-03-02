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Serebral palsi’li çocukların beslenmesine özel proje

Gelişimi tamamlamamış beynin doğum öncesinde, doğum sırasında veya sonrasında hasar görmesiyle oluşan ve Türkiye’de her yıl altı binden fazla bebeğe tanısı konulan Serebral Palsi’de beslenmenin önemine dikkat çekmek için çok önemli bir proje başlatıldı.

Ekonomi 02.03.2021, 16:33
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Serebral palsi’li çocukların beslenmesine özel proje

Gelişimi tamamlamamış beynin doğum öncesinde, doğum sırasında veya sonrasında hasar görmesiyle oluşan ve Türkiye’de her yıl altı binden fazla bebeğe tanısı konulan Serebral Palsi’de beslenmenin önemine dikkat çekmek için çok önemli bir proje başlatıldı.

Bebeklik ve çocukluk döneminde en sık rastlanan ancak buna karşın en az anlaşılan engellilik durumu olan Serebral Palsi (Cerebral Palsy), yutma zorluğu ve duruş (postür) bozukluklarından dolayı beslenme problemlerine yol açıyor. Yeme-yutma problemleri, sık kusma, yemek sırasında boğulma riski gibi beslenme problemleri, uzun öğün saatlerine ve yetersiz beslenmeye sebebiyet verirken, bu durum Serebral Palsi’li çocuklarda büyüme-gelişme geriliğine, solunum enfeksiyonlarına ve bağışıklığın düşmesine neden oluyor. Çocukların beslenme problemlerinin önüne geçmeyi hedefleyen Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı - Cerebral Palsy Türkiye ile Nutricia Türkiye iş birliği yaparak “Serebral Palsi’de Enerji Dolu Bir Adım - Beslenmeden Olmaz” projesini hayata geçirdi.

Nigar Evgin: “Doğru beslenmenin önemi konusunda farkındalık geliştirmeyi hedefliyoruz”

Doğru beslenmenin Serebral Palsi’li çocukların fiziksel, zihinsel ve psikolojik gelişimini desteklediğine dikkat çeken Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı - Cerebral Palsy Türkiye Genel Direktörü Nigar Evgin, “Serebral Palsi’li çocuklar için son derece önemli bu konu hakkında iki önemli eksik var. İlki, doğru beslenmenin gerekliliği, beslenmenin tedavi sürecindeki önemi ebeveynler tarafından bilinmiyor. Çocukları Serebral Palsi tanısı alan aileler, kendilerini çok uzun ve mücadele dolu bir yolculuğun başında buluyor. Daha çok nörolojik sorunlara odaklanıldığından beslenme değerlendirmeleri gözden kaçabiliyor. Bunun en büyük sebeplerinden biri, beslenme ile ilgili uzman yönlendirmelerinin yetersiz oluşu. Halbuki tedavinin başarılı olabilmesi için, bu çocukların sağlıklı beslenmesi çok kritik. İkinci eksiklik ise bu konuda yetişmiş kalifiye uzman sayımızın yeterli olmaması. Bu iki eksiklik, ebeveynlerin, çocuklarının beslenmesi esnasında doğru pozisyonu sağlayamamasına, doğru materyal ve besin seçimi yapamamasına neden oluyor. Nutricia Türkiye ile birlikte başlattığımız bu proje ile nörolog, diyetisyen, fizyoterapist, psikolog, dil ve konuşma terapistini kapsayan multidisipliner yaklaşımın önemini göstermeyi, beslenmenin önemine dikkat çekmeyi, ailelerin farkındalığını geliştirmeyi ve önümüzdeki süreçte daha geniş kitlelere ulaşmayı hedefliyoruz” diye konuştu.

Dr. Yalım Üner: “Serebral Palsi’li çocukların yaşam kalitelerini artırmayı hedefliyoruz”

Proje kapsamında Serebral Palsi’li çocukların hayat boyu devam eden tedavi süreçlerini doğru bir şekilde desteklemeyi hedeflediklerini söyleyen Nutricia Türkiye Genel Müdürü Dr. Yalım Üner ise, “Serebral Palsi’li çocuklar açlık veya tokluk hissi belirtemiyor, yemek seçimlerini söyleyemiyorlar. Bununla birlikte yiyecekleri ağza götürme, çiğneme, yutma zorlukları dolayısıyla yeterli beslenemeyebiliyorlar. Yetersiz beslenme kas gücünün zayıflaması ile birlikte fiziksel fonksiyon yetersizliğine sebep olurken, çocuğa özel hazırlanmış bir beslenme tedavisi, yağsız kas kütlesinin artmasında ve yutma zorluğunun düzenlenmesinde büyük rol oynuyor. Dolayısıyla erken tanı ve beslenmeyi de içeren kapsamlı bir tedavi ile Serebral Palsi’li çocukların yaşam kalitelerini artırmak ve her çocuk gibi hayallerini başarıyla gerçekleştirmelerine destek olmak mümkün. Biz de Serebral Palsi’li çocukların beslenme problemlerinin ve yetersiz beslenmelerinin önüne geçerek, bu sayede tedavide yüksek başarı elde etmelerine katkı sağlamak üzere, Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı ile birlikte bu önemli projeyi hayata geçirdik” dedi.

Her çocuğa özel tedavi

İlk etapta bir yıl olarak planlanan “Serebral Palsi’de Enerji Dolu Bir Adım - Beslenmeden Olmaz” projesi kapsamında, diyetisyen değerlendirmesi, fizyoterapi, yutma terapisi ve gastroenteroloji değerlendirmesini kapsayan bütüncül tedavi ile 30 çocuğun büyüme ve gelişmeleri değerlendirilerek beslenme tedavilerine başlanacak. Her çocuğa özel olarak planlanacak tedaviler ile Serebral Palsi’li çocukların doğru bir duruşa sahip olmasına ve oral motor fonksiyonlarının gelişmesine bağlı olarak, beslenme durumlarının iyileşmesine katkı sağlanacak. Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı ve Nutricia Türkiye aynı zamanda, yetersiz bilgi kaynağının önüne geçmek ve beslenme tedavisinin Serebral Palsi tedavisindeki önemini anlatmak üzere yıl boyunca çeşitli çalışmalar gerçekleştirecek.
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