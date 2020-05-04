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Serbest piyasada fındık 24 lira

Ordu’da, tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüsün de etkisiyle serbest piyasada fındığın kilogramı 24 liradan işlem görüyor.

Serbest piyasada fındık 24 lira

Ordu’da, tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüsün de etkisiyle serbest piyasada fındığın kilogramı 24 liradan işlem görüyor.

04 Mayıs 2020 Pazartesi 12:02
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Serbest piyasada fındık 24 lira

Fındık hasat sezonunun başlamasına yaklaşık 3 ay gibi süre kalırken, üreticiler fındıklarını ellerinden çıkarttı. Toprak Mahsulleri Ofisi'nin fındık alması ve fiyatların erkenden açıklanması üreticileri sevindirirken, geçtiğimiz yıla oranla 50 randıman fındığın satış fiyatı 24 liraya kadar yükseldi. Fındık manavları, korona virüs nedeniyle talebin arttığını ve fiyatların yükseldiğini belirterek, bu yıl sezon başında fındık fiyatının en az 20 lira olacağını kaydetti.

“Korona virüsün etkisi oldu, ihracat tam gaz gidiyor”
Ordu'da fındık manavı Metin Arslantürk, ilerleyen günlerde fındık fiyatının 24 liranın da üzerine çıkacağını ifade ederek, “Toprak Mahsulleri Ofisi burada rol oynadı. Ürün de azaldı ve talep artınca fiyatlar yükseldi. Şuanda piyasada fındık kalmadı ama korona virüsün de etkili olduğunu sanıyorum. İhracat tam hızıyla gidiyor. TMO'nun elinde de zaten fazla bir fındık kalmadı, vatandaşta zaten kalmadı. Fındığa şu anki gibi talep olduğu sürece talep artışı daha da yükseleceğini tahmin ediyoruz. Böyle 24 lirada kalacağını sanmıyorum” dedi.

“Fındığın geleceği çok parlak”
Fındık manavı Arslantürk, sezon başlarında dahi fındık fiyatlarının 20 liranın altında olmayacağını düşündüklerini ifade ederek, “Bu fiyatlar belki sezon başlarında olmayacak ama faydası olacak. İlk sezon başlarında dahi fındığın 20 liranın altında olacağını sanmıyorum. Hem vatandaş hem de bizim için iyi oldu. Şuan 50 randıman fındık 24 liradan işlem görüyor. Bu fındığa Çin, Suudi Arabistan pazarının talebi olduğu sürece 5 yıla kadar fındığın talebi karşılamayacağını, gittikçe daha da güzel olacağına inanıyorum. Fındığın geleceği çok parlak” diye konuştu.

Son Güncelleme: 04.05.2020 12:05
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