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Serbest piyasada döviz fiyatları

Dolar 18,9920 liradan, euro ise 20,1440 liradan güne başladı.

Ekonomi 16.03.2023, 09:16 16.03.2023, 09:29
Serbest piyasada döviz fiyatları

Dolar 18,9920 liradan, euro ise 20,1440 liradan güne başladı.

İstanbul Kapalıçarşı’da 18,9900 liradan alınan dolar 18,9920 liradan, 20,1420 liradan alınan euro ise 20,1440 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 18,98 liradan, euro ise 20,00 liradan satılmıştı.

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