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Serbest piyasada döviz fiyatları
Dolar 7,1860 liradan, euro ise 8,6820 liradan güne başladı.
Ekonomi 02.02.2021, 09:13 02.02.2021, 09:25
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Dolar 7,1860 liradan, euro ise 8,6820 liradan güne başladı.
İstanbul Kapalıçarşı’da 7,1840 liradan alınan dolar, 7,1860 liradan, 8,68 liradan alınan euro ise 8,6820 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 7,18 liradan, euro ise 8,68 liradan satılmıştı.