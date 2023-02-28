Serbest piyasada döviz fiyatları

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Erzincan’da ocak ayında genel ticaret sistemine göre ihracat 2 milyon 213 bin dolar, ithalat 86 bin dolar olarak gerçekleşti
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Dolar 18,8870 liradan, euro ise 19,9920 liradan güne başladı.
Ekonomi 28.02.2023, 09:34
Dolar 18,8870 liradan, euro ise 19,9920 liradan güne başladı.
İstanbul Kapalıçarşı’da 18,8850 liradan alınan dolar 18,8870 liradan, 19,9900 liradan alınan euro ise 19,9920 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 18,89 liradan, euro ise 20,01 liradan satılmıştı.