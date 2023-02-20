Serbest piyasada döviz fiyatları

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Dolar 18,8660 liradan, euro ise 20,1660 liradan haftaya başladı.
Ekonomi 20.02.2023, 09:24 20.02.2023, 10:04
Dolar 18,8660 liradan, euro ise 20,1660 liradan haftaya başladı.
İstanbul Kapalıçarşı’da 18,8640 liradan alınan dolar 18,8660 liradan, 20,1640 liradan alınan euro ise 20,1660 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 18,87 liradan, euro ise 20,10 liradan satılmıştı.