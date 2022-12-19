Serbest piyasada döviz fiyatları

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Dolar 18,6460 liradan, euro ise 19,78 liradan haftaya başladı.
Ekonomi 19.12.2022, 09:06
Dolar 18,6460 liradan, euro ise 19,78 liradan haftaya başladı.
İstanbul Kapalıçarşı’da 18,6440 liradan alınan dolar 18,6460 liradan, 19,7780 liradan alınan euro ise 19,78 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 18,64 liradan, euro ise 19,80 liradan satılmıştı.