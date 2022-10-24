banner596

banner547

Son Dakika

Serbest piyasada döviz fiyatları

Dolar 18,5940 liradan, euro ise 18,3020 liradan haftaya başladı.

Ekonomi 24.10.2022, 09:13
Serbest piyasada döviz fiyatları

Dolar 18,5940 liradan, euro ise 18,3020 liradan haftaya başladı.

İstanbul Kapalıçarşı’da 18,5920 liradan alınan dolar 18,5940 liradan, 18,30 liradan alınan euro ise 18,3020 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 18,59 liradan, euro ise 18,20 liradan satılmıştı.

Yorumlar (0)