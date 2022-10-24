Serbest piyasada döviz fiyatları

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Milli İstihbarat Teşkilatı, Suriye’de gerçekleştirdiği özel bir operasyonla karargâhı Suriye/Şeddade’de bulunan Çavreş Tugayı Sabotaj Taburu Sorumlusu Amed Dorşin kod Eyyüp Yakut’u etkisiz hale getirdi.
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Dolar 18,5940 liradan, euro ise 18,3020 liradan haftaya başladı.
Ekonomi 24.10.2022, 09:13
Dolar 18,5940 liradan, euro ise 18,3020 liradan haftaya başladı.
İstanbul Kapalıçarşı’da 18,5920 liradan alınan dolar 18,5940 liradan, 18,30 liradan alınan euro ise 18,3020 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 18,59 liradan, euro ise 18,20 liradan satılmıştı.