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Serbest piyasada döviz fiyatları

Dolar 18,5920 liradan, euro ise 18,1780 liradan güne başladı.

Ekonomi 21.10.2022, 09:30
Serbest piyasada döviz fiyatları

Dolar 18,5920 liradan, euro ise 18,1780 liradan güne başladı.

İstanbul Kapalıçarşı’da 18,5900 liradan alınan dolar 18,5920 liradan, 18,1760 liradan alınan euro ise 18,1780 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 18,59 liradan, euro ise 18,30 liradan satılmıştı.

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