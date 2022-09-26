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Serbest piyasada döviz fiyatları

Dolar 18,4420 liradan, euro ise 17,7640 liradan haftaya başladı.

Ekonomi 26.09.2022, 09:27
Serbest piyasada döviz fiyatları

Dolar 18,4420 liradan, euro ise 17,7640 liradan haftaya başladı.

İstanbul Kapalıçarşı’da 18,4400 liradan alınan dolar 18,4420 liradan, 17,7620 liradan alınan euro ise 17,7640 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 18,41 liradan, euro ise 17,90 liradan satılmıştı.

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