Serbest piyasada döviz fiyatları

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Dolar 18,4420 liradan, euro ise 17,7640 liradan haftaya başladı.
Ekonomi 26.09.2022, 09:27
Dolar 18,4420 liradan, euro ise 17,7640 liradan haftaya başladı.
İstanbul Kapalıçarşı’da 18,4400 liradan alınan dolar 18,4420 liradan, 17,7620 liradan alınan euro ise 17,7640 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 18,41 liradan, euro ise 17,90 liradan satılmıştı.
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek: "Bir maçta rakibin esame listesini elime aldım. Baktım sadece 2 Türk var. Meğerse İspanyol sandığımız oyuncular Türk statüsünde. Türkçe konuşamayan futbolcular Türk statüsünde oynuyor. Yusuf Demir, Türk vatandaşıdır.
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