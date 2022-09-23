Serbest piyasada döviz fiyatları

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Çift taraflı glomus tümörü hastaları aynı gün gerçekleştirilen başarılı ameliyatla sağlığına kavuştu
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Dolar 18,3570 liradan, euro ise 18,0480 liradan güne başladı.
Ekonomi 23.09.2022, 09:14
Dolar 18,3570 liradan, euro ise 18,0480 liradan güne başladı.
İstanbul Kapalıçarşı’da 18,3550 liradan alınan dolar 18,3570 liradan, 18,0460 liradan alınan euro ise 18,0480 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 18,36 liradan, euro ise 18,03 liradan satılmıştı.
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