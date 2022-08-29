Serbest piyasada döviz fiyatları

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Dolar 18,1870 liradan, euro ise 18,0450 liradan güne başladı.
Ekonomi 29.08.2022, 09:32
Dolar 18,1870 liradan, euro ise 18,0450 liradan güne başladı.
İstanbul Kapalıçarşı’da 18,1850 liradan alınan dolar 18,1870 liradan, 18,0430 liradan alınan euro ise 18,0450 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 18,18 liradan, euro ise 18,24 liradan satılmıştı.
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