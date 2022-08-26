Serbest piyasada döviz fiyatları

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Dolar 18,1790 liradan, euro ise 18,1040 liradan güne başladı.
Ekonomi 26.08.2022, 09:35
Dolar 18,1790 liradan, euro ise 18,1040 liradan güne başladı.
İstanbul Kapalıçarşı’da 18,1770 liradan alınan dolar 18,1790 liradan, 18,1020 liradan alınan euro ise 18,1040 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 18,17 liradan, euro ise 18,15 liradan satılmıştı.
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|2
|1
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|4. Tottenham
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|15. Espanyol
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