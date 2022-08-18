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Serbest piyasada döviz fiyatları

Dolar 17,96 liradan, euro ise 18,2560 liradan güne başladı.

Ekonomi 18.08.2022, 09:13
Serbest piyasada döviz fiyatları

Dolar 17,96 liradan, euro ise 18,2560 liradan güne başladı.

İstanbul Kapalıçarşı’da 17,9580 liradan alınan dolar 17,96 liradan, 18,2540 liradan alınan euro ise 18,2560 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 17,96 liradan, euro ise 18,26 liradan satılmıştı.

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