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Serbest piyasada döviz fiyatları

Dolar 17,9540 liradan, euro ise 18,2890 liradan güne başladı.

Ekonomi 17.08.2022, 09:16
Serbest piyasada döviz fiyatları

Dolar 17,9540 liradan, euro ise 18,2890 liradan güne başladı.

İstanbul Kapalıçarşı’da 17,9520 liradan alınan dolar 17,9540 liradan, 18,2870 liradan alınan euro ise 18,2890 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 17,96 liradan, euro ise 18,27 liradan satılmıştı.

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