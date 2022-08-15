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Serbest piyasada döviz fiyatları

Dolar 17,9640 liradan, euro ise 18,4020 liradan haftaya başladı.

Ekonomi 15.08.2022, 09:09
Serbest piyasada döviz fiyatları

Dolar 17,9640 liradan, euro ise 18,4020 liradan haftaya başladı.

İstanbul Kapalıçarşı’da 17,9620 liradan alınan dolar 17,9640 liradan, 18,40 liradan alınan euro ise 18,4020 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 17,94 liradan, euro ise 18,39 liradan satılmıştı.

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