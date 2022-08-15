Serbest piyasada döviz fiyatları

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MSB:"Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan 3 PKK/YPG’li terörist, ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hâle getirildi."
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Dolar 17,9640 liradan, euro ise 18,4020 liradan haftaya başladı.
Ekonomi 15.08.2022, 09:09
Dolar 17,9640 liradan, euro ise 18,4020 liradan haftaya başladı.
İstanbul Kapalıçarşı’da 17,9620 liradan alınan dolar 17,9640 liradan, 18,40 liradan alınan euro ise 18,4020 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 17,94 liradan, euro ise 18,39 liradan satılmıştı.