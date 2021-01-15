Serbest piyasada döviz fiyatları

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Dolar 7,3720 liradan, euro ise 8,9490 liradan güne başladı.
Ekonomi 15.01.2021, 09:19
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Dolar 7,3720 liradan, euro ise 8,9490 liradan güne başladı.İstanbul Kapalıçarşı’da 7,37 liradan alınan dolar, 7,3720 liradan, 8,9470 liradan alınan euro ise 8,9490 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 7,38 liradan, euro ise 8,95 liradan satılmıştı.
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