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Serbest piyasada döviz fiyatları

Dolar 17,8490 liradan, euro ise 18,24 liradan güne başladı.

Ekonomi 26.07.2022, 09:09 26.07.2022, 09:39
Serbest piyasada döviz fiyatları

Dolar 17,8490 liradan, euro ise 18,24 liradan güne başladı.

İstanbul Kapalıçarşı’da 17,8470 liradan alınan dolar 17,8490 liradan, 18,2380 liradan alınan euro ise 18,24 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 17,83 liradan, euro ise 18,27 liradan satılmıştı.

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