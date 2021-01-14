Serbest piyasada döviz fiyatları

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Dolar 7,4070 liradan, euro ise 9,0160 liradan güne başladı.
Ekonomi 14.01.2021, 09:13
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Dolar 7,4070 liradan, euro ise 9,0160 liradan güne başladı.İstanbul Kapalıçarşı’da 7,4050 liradan alınan dolar, 7,4070 liradan, 9,0140 liradan alınan euro ise 9,0160 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 7,41 liradan, euro ise 9,02 liradan satılmıştı.
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