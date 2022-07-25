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Serbest piyasada döviz fiyatları

Dolar 17,7930 liradan, euro ise 18,15 liradan haftaya başladı.

Ekonomi 25.07.2022, 09:07 25.07.2022, 09:30
Serbest piyasada döviz fiyatları

İstanbul Kapalıçarşı’da 17,7910 liradan alınan dolar 17,7930 liradan, 18,1480 liradan alınan euro ise 18,15 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 17,72 liradan, euro ise 18,12 liradan satılmıştı.

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