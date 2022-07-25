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Emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alan toplam 2 milyon 385 bin 799 kişinin 1 Temmuz 2022 tarihinden geçerli olmak üzere aylıklarında oluşan fark tutarları, aylık almakta oldukları Banka ve PTT şubelerindeki hesaplarına gönderilerek 28 Te
Serbest piyasada döviz fiyatları
Dolar 17,7930 liradan, euro ise 18,15 liradan haftaya başladı.
Ekonomi 25.07.2022, 09:07 25.07.2022, 09:30
İstanbul Kapalıçarşı’da 17,7910 liradan alınan dolar 17,7930 liradan, 18,1480 liradan alınan euro ise 18,15 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 17,72 liradan, euro ise 18,12 liradan satılmıştı.