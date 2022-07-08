Serbest piyasada döviz fiyatları

Dolar 17,2830 liradan, euro ise 17,5610 liradan güne başladı.

İstanbul Kapalıçarşı’da 17,2810 liradan alınan dolar 17,2830 liradan, 17,5590 liradan alınan euro ise 17,5610 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 17,25 liradan, euro ise 17,54 liradan satılmıştı.

Sterlin ise 20,77 TL'den işlem görüyor.

Altın ve gümüş

Ons altın 1.741 dolardan, Gram altın 966 TL'den, çeyrek altın 1.553 TL'den, Cumhuriyet altını ise 6.396 TL'den,



Gümüş ise 10,67 TL'den fiyatlanıyor.

Altın ve gümüş fiyatları bankalar arası piyasada ve serbest piyasada yüzde 20'yi bulan makasla işlem görüyor.

Kripto paralar

Kripto para piyasalarında ise Bitcoin 21 bin 994 Dolar, Ethereum ise bin 1.1252 Dolar'dan işlem görüyor.

Brent petrol

Brent petrolün varil fiyatı hafta başından bu yana yüzde 10'a yakın değer kaybıyla 100 dolar sınırına çekildi.