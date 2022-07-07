Serbest piyasada döviz fiyatları

İstanbul Kapalıçarşı’da 17,2530 liradan alınan dolar 17,2550 liradan, 17,6150 liradan alınan euro ise 17,6170 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 17,20 liradan, euro ise 17,49 liradan satılmıştı.

Sterlin ise 20,68 TL'den başladı.

Altın ve gümüş

Ons altın 1.746 dolardan, Gram altın 967 TL'den, çeyrek altın 1.556 TL'den, Cumhuriyet altını ise 6.404 TL'den,

Gümüş ise 10,75 TL'den fiyatlanıyor.

Altın ve gümüş fiyatları bankalar arası piyasada ve serbest piyasada yüzde 20'yi bulan makasla işlem görüyor.

Kripto paralar

Kripto para piyasalarında ise Bitcoin 20 bin 368 Dolar, Ethereum ise bin 1.168 Dolar'dan işlem görüyor.

Brent petrol

7 Temmuz sabahında 100 dolar bandını tekrar aşan Brent petrol, uluslararası piyasalarda 101 dolar seviyesinde işlem görüyor.