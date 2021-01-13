Serbest piyasada döviz fiyatları

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Dolar 7,45 liradan, euro ise 9,1060 liradan güne başladı.
Ekonomi 13.01.2021, 09:12
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Dolar 7,45 liradan, euro ise 9,1060 liradan güne başladı.İstanbul Kapalıçarşı’da 7,4480 liradan alınan dolar, 7,45 liradan, 9,1040 liradan alınan euro ise 9,1060 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 7,50 liradan, euro ise 9,11 liradan satılmıştı.
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