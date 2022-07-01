Serbest piyasada döviz fiyatları

MERKEZ BANKASINDAN YENİ DÖVİZ KARARI

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bankaların zorunlu karşılık ve ihbarlı döviz mevduat hesaplarına uyguladığı yüzde 1,5 komisyon oranını yüzde 5'e yükseltti. Öte yandan dönüşüm oranı gerçek ve tüzel kişiler için ayrı ayrı yüzde 10,00'a ulaşamayan bankalardan iki katı oranında komisyon alınması uygulamasının kaldırıldığı aktarıldı.

Dolar 16,6970 liradan, euro ise 17,4720 liradan güne başladı.

İstanbul Kapalıçarışı’da 16,6950 liradan alınan dolar 16,6970 liradan, 17,4700 liradan alınan euro ise 17,4720 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 16,69 liradan, euro ise 17,46 liradan satılmıştı.

Sterlin ise 20,27 TL'den işlem görüyor.

Altın ve gümüş

Ons altın 1.800 dolardan fiyatlanırken, Gram altın 966 TL'den, çeyrek altın 1.554 TL'den, Cumhuriyet altını ise 6.393 TL'den işlem görüyor.



Gümüş ise 10,75 TL'den fiyatlanıyor.

Altın ve gümüş fiyatları bankalar arası piyasada ve serbest piyasada yüzde 20'yi bulan makasla işlem görüyor.

Kripto paralar

Kripto para piyasalarında ise Bitcoin 19 bin 391 dolar, Ethereum ise bin 52 dolar'dan işlem görüyor.

Brent petrol

Dün 115 dolardan işlem gören brent petrol, yeni ayın ilk gününde 109 dolara geriledi.