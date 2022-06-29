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Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 20 bin öğretmen atama sürecine ilişkin takvimin yayımlandığını bildirerek ön başvuruların 18-26 Temmuz tarihinde, atamaların ise 1 Eylül’de yapılacağını açıkladı.
Kamuoyunda ‘Sarallar’ olarak bilinen organize suç örgütüne yönelik İstanbul merkezli 13 ilde düzenlenen operasyonda, iş adamı Erdal Acar ile kamuoyunda Alaattin Saral adıyla bilinen çete lideri İlyas Saral’ın da aralarında bulunduğu 117 şüpheli yakalandı.
Serbest piyasada döviz fiyatları
Dolar 16,6720 liradan, euro ise 17,5150 liradan güne başladı.
Ekonomi 29.06.2022, 09:07 29.06.2022, 09:43
İstanbul Kapalıçarşı’da 16,67 liradan alınan dolar 16,6720 liradan, 17,5130 liradan alınan euro ise 17,5150 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 16,63 liradan, euro ise 17,48 liradan satılmıştı.