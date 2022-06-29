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Serbest piyasada döviz fiyatları

Dolar 16,6720 liradan, euro ise 17,5150 liradan güne başladı.

Ekonomi 29.06.2022, 09:07 29.06.2022, 09:43
Serbest piyasada döviz fiyatları

İstanbul Kapalıçarşı’da 16,67 liradan alınan dolar 16,6720 liradan, 17,5130 liradan alınan euro ise 17,5150 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 16,63 liradan, euro ise 17,48 liradan satılmıştı.

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