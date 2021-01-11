Serbest piyasada döviz fiyatları

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Dolar 7,4570 liradan, euro ise 9,0820 liradan haftaya başladı.
Ekonomi 11.01.2021, 09:15
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Dolar 7,4570 liradan, euro ise 9,0820 liradan haftaya başladı.İstanbul Kapalıçarşı’da 7,4550 liradan alınan dolar, 7,4570 liradan, 9,08 liradan alınan euro ise 9,0820 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 7,32 liradan, euro ise 8,99 liradan satılmıştı.
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