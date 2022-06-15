Serbest piyasada döviz fiyatları

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Dolar 17,2520 liradan, euro ise 18,0580 liradan güne başladı.
Ekonomi 15.06.2022, 09:07
Dolar 17,2520 liradan, euro ise 18,0580 liradan güne başladı.
İstanbul Kapalıçarşı’da 17,25 liradan alınan dolar 17,2520 liradan, 18,0560 liradan alınan euro ise 18,0580 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 17,28 liradan, euro ise 17,98 liradan satılmıştı.