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Serbest piyasada döviz fiyatları

Dolar 17,2640 liradan, euro ise 18,02 liradan güne başladı.

Ekonomi 14.06.2022, 09:14
Serbest piyasada döviz fiyatları

Dolar 17,2640 liradan, euro ise 18,02 liradan güne başladı.

İstanbul Kapalıçarşı’da 17,2620 liradan alınan dolar 17,2640 liradan, 18,0180 liradan alınan euro ise 18,02 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 17,25 liradan, euro ise 17,99 liradan satılmıştı.

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