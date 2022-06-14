Son Dakika
Fenerbahçe: "Kulübümüz Armindo Tué Na Bangna’nın kiralık olarak transferi için PSV Eindhoven Kulübü ile anlaşma sağlamıştır. Futbolcu; görüşmeleri yapmak, sağlık kontrolünden geçmek ve süreci ilerletmek üzere İstanbul’a gelecektir."
Serbest piyasada döviz fiyatları
Dolar 17,2640 liradan, euro ise 18,02 liradan güne başladı.
Ekonomi 14.06.2022, 09:14
Dolar 17,2640 liradan, euro ise 18,02 liradan güne başladı.
İstanbul Kapalıçarşı’da 17,2620 liradan alınan dolar 17,2640 liradan, 18,0180 liradan alınan euro ise 18,02 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 17,25 liradan, euro ise 17,99 liradan satılmıştı.