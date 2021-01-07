Serbest piyasada döviz fiyatları

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Dolar 7,3050 liradan, euro ise 8,9960 liradan güne başladı.
Ekonomi 07.01.2021, 09:12
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Dolar 7,3050 liradan, euro ise 8,9960 liradan güne başladı.İstanbul Kapalıçarşı’da 7,3030 liradan alınan dolar, 7,3050 liradan, 8,9940 liradan alınan euro ise 8,9960 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 7,34 liradan, euro ise 9,03 liradan satılmıştı.
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