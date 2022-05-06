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Serbest piyasada döviz fiyatları
Dolar 14,8790 liradan, euro ise 15,6570 liradan güne başladı.
Ekonomi 06.05.2022, 09:23 06.05.2022, 09:26
İstanbul Kapalıçarşı’da 14,8770 liradan alınan dolar 14,8790 liradan, 15,6550 liradan alınan euro ise 15,6570 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 14,86 liradan, euro ise 15,67 liradan satılmıştı.