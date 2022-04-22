Serbest piyasada döviz fiyatları

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Dolar 14,7130 liradan, euro ise 15,9540 liradan güne başladı.
Ekonomi 22.04.2022, 09:24
Dolar 14,7130 liradan, euro ise 15,9540 liradan güne başladı.
İstanbul Kapalıçarşı’da 14,7110 liradan alınan dolar 14,7130 liradan, 15,9520 liradan alınan euro ise 15,9540 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 14,70 liradan, euro ise 15,98 liradan satılmıştı.