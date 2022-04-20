Son Dakika
Adalet Bakanı Bozdağ, infaz koruma memurlarına yönelik saldırının gerçekleştirildiği Bursa’ya gidiyor.
Adalet Bakanı Bozdağ: "İlk verilere göre uzaktan kumandalı bir EYP’nin patlatıldığı değerlendirilmektedir. Güvenlik güçlerimiz ve ilgili birimlerimiz gerekli tahkikatları sürdürmektedir. Bu alçak pusuyu kuran hain katiller en kısa sürede yakalanacakt
Serbest piyasada döviz fiyatları
Dolar 14,6570 liradan, euro ise 15,8540 liradan güne başladı.
Ekonomi 20.04.2022, 09:40
Dolar 14,6570 liradan, euro ise 15,8540 liradan güne başladı.
İstanbul Kapalıçarışı’da 14,6550 liradan alınan dolar 14,6570 liradan, 15,8520 liradan alınan euro ise 15,8540 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 14,67 liradan, euro ise 15,82 liradan satılmıştı.