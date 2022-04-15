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Karaismailoğlu, yapacakları 198 milyar dolarlık yatırımın 2053’te gelire 5 kat üretime ise 10 kat olarak dönüş yapacağını söyledi
Serbest piyasada döviz fiyatları
Dolar 14,6260 liradan, euro ise 15,8020 liradan güne başladı.
Ekonomi 15.04.2022, 09:37
Dolar 14,6260 liradan, euro ise 15,8020 liradan güne başladı.
İstanbul Kapalıçarışı’da 14,6240 liradan alınan dolar, 14,6260 liradan, 15,8000 liradan alınan euro ise 15,8020 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 14,63 liradan, euro ise 15,76 liradan satılmıştı.